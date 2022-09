Un incident policier pendant la nuit a fermé une partie de l’autoroute 33 à Kelowna tôt dimanche matin.

Drive BC s’est rendu sur Twitter peu après 1 h du matin pour dire que la route était fermée de Joe Riche Road à Goudie Road.

Les détails de la fermeture n’ont pas encore été dévoilés.

L’autoroute a été rouverte à la circulation peu avant 4 heures du matin

Capital News a contacté la GRC pour plus d’informations.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

PoliceRCMPÉtats des routes