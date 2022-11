Un incident impliquant un véhicule entraîne la fermeture de l’autoroute 1 à l’est de Revelstoke

Un incident impliquant un véhicule près de Revelstoke a entraîné la fermeture de l’autoroute 1.

L’incident s’est produit vers 9 h sur l’autoroute, à 1 km à l’est de Revelstoke, entre Meadows in the Sky Parkway et Townley St.

⛔ #BCHwy1 l’incident de véhicule a la route FERMÉE dans les deux directions à 1 km à l’est de #Revelstoke. Conduisez avec prudence dans le secteur et attendez-vous à des retards. ℹ️ https://t.co/ghHnp1HSlo – DriveBC (@DriveBC) 22 novembre 2022

Une évaluation est actuellement en cours. DriveBC demande au public de surveiller le personnel de contrôle de la circulation.

Un avertissement de chute de neige est en vigueur pour une grande partie de l’intérieur. Selon Environnement Canada, les chutes de neige devraient diminuer en soirée.

