Un incident en attente déclenche une intervention d’urgence à l’aéroport de Kelowna

L’aéroport international de Kelowna a eu un incident d’attente ce matin qui n’a entraîné aucun accident.

La porte-parole de YLW, Cassie Brannagan, a déclaré que vers 7 heures du matin, un avion bimoteur turbo avait l’un de ses moteurs en panne alors qu’il volait dans la ville.

Brannagan dit que lorsqu’un appel de secours arrive, les protocoles d’intervention d’urgence sont activés immédiatement.

“Et lorsqu’il s’agit d’un incident de secours, cela inclut également l’activation du service d’incendie de Kelowna et ils sortent également.”

L’avion a atterri sans encombre et les deux passagers n’ont pas été blessés.

Brannagan a également noté qu’ils recevaient de nombreux appels d’attente, mais qu’au cours de son travail chez YLW, elle n’a vu aucun incident entraîner des blessures.

