Un incident de véhicule sur Harvey Ave ralentit la circulation

Un incident de véhicule près de Harvey et Ellis a provoqué une sauvegarde de la circulation le dimanche 11 juin. (Brittany Webster Photo)

Drive BC a signalé un incident de véhicule, en direction nord sur la rue Pandosy dimanche.

Une voie de virage à droite a été bloquée en raison de l’incident.

Actuellement, la voie VMO a été fermée de Bertram à Abbott Street, à partir d’une présence policière.

Le pont est toujours ouvert, bien qu’il y ait de gros retards.

Circulation