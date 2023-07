Un incident de rage au volant pourrait avoir précédé une double fusillade au centre-ville de Toronto: la police

Selon la police, un incident de rage au volant pourrait avoir entraîné une fusillade au centre-ville de Toronto tôt lundi matin, qui a fait deux blessés graves.

Les agents ont été appelés à une adresse sur la rue Charles Ouest, juste au sud des rues Yonge et Bloor, à 6 h 06 pour des informations faisant état d’une fusillade, a indiqué la police.

S’adressant aux journalistes sur les lieux, Duty Insp. Michelle Olszevski a déclaré qu’un groupe de personnes se tenait devant le 7, rue Charles Ouest lorsqu’un véhicule s’est arrêté et qu’un ou plusieurs suspects ont ouvert le feu.

La police a d’abord déclaré qu’il y avait eu « plusieurs victimes » après la fusillade. Dans une mise à jour, la police a déclaré que deux victimes, un homme et une femme dans la vingtaine, avaient été transportées vers un centre de traumatologie local avec des blessures graves.

Olszevski a expliqué qu’avant la fusillade, les agents de la région avaient répondu à un appel pour cascadeurs sur la rue Yonge impliquant « plusieurs » véhicules.

Les enquêteurs pensent que certains des conducteurs et passagers impliqués dans l’incident de conduite acrobatique se sont ensuite rendus au 7 Charles Street West et sont sortis de leurs véhicules, à quel point le véhicule suspect s’est arrêté et des coups de feu ont été tirés.

« Il est possible que cet incident se soit produit à la suite d’une rage au volant », a déclaré Olszevski.

Un agent médico-légal du Service de police de Toronto inspecte les lieux d’une fusillade à Toronto le lundi 10 juillet 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Frank Gunn

Le véhicule suspect est décrit uniquement comme un VUS noir, vu pour la dernière fois en direction nord sur Bay Street.

Aucune description du ou des suspects n’est disponible pour le moment, selon Olszevski.

Un témoin a déclaré au CP24 qu’elle avait entendu un groupe de personnes parler fort à l’extérieur de son appartement avant de sortir pour une promenade matinale.

Une fois arrivée à Charles Street, elle a dit avoir entendu jusqu’à 13 coups de feu.

« J’étais effrayé. Je me suis juste précipité. Je ne pouvais pas regarder en arrière », a-t-elle déclaré à CP24, ajoutant que les membres du groupe avaient alors commencé à « courir pour se sauver ».

TOURNAGE:

6h06

Rue Yonge et rue Nicholas

-reportages d’une fusillade

-services de police

– prise de vue confirmée

-plusieurs victimes

-blessures inconnues#GO1599562

^lm — Opérations policières de Toronto (@TPSOperations) 10 juillet 2023

Des enquêteurs du groupe de travail sur les armes à feu et les gangs du Service de police de Toronto, des services d’identité médico-légale et des agents de la Division 52 sont sur les lieux.

Des fermetures de routes dans la région sont en vigueur et devraient rester en place pendant qu’une enquête est en cours.

Toute personne qui aurait pu se trouver dans le secteur au moment de la fusillade ou qui possède des informations susceptibles d’aider les enquêteurs est priée de contacter la police au 416-808-5200 ou Échec au crime de manière anonyme.

Des policiers et des détectives prennent des notes pendant qu’ils parlent sur les lieux d’une fusillade à Toronto le lundi 10 juillet 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Frank Gunn