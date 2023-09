Un incident de la RAF fait craindre que la Russie n’ouvre le feu si nous continuons à fermer les yeux | Monde | Nouvelles

Des sources ont déclaré que ces propos dénotaient un degré élevé de manque de professionnalisme de la part des personnes impliquées et avaient conduit à une bagarre entre les deux pilotes.

« Les avions y accomplissent un travail important et ont également le droit d’être là. Ils ne peuvent pas être chassés par l’imprudence russe.

« La réponse la plus simple serait de se retirer de la zone, pour éviter le risque de futurs incidents similaires. Ce serait une mauvaise décision.

« Si les Russes comprennent que s’ils sont pressés, l’OTAN se retirera, alors ils feront pression plus fort – surtout lorsque les avions en question sont capables d’aider activement leur ennemi. Faire preuve de faiblesse les invite à continuer de harceler avec des tirs réels.

« Il ne s’agit pas seulement de la mer Noire. La Russie a clairement exprimé hier son opposition aux entraînements de l’OTAN dans la Baltique.

« Eh bien, c’est dur. Non seulement des pays comme l’Estonie et la Finlande ont le droit de s’entraîner là-bas, mais ils en ont également besoin et se coordonnent avec leurs alliés. »

Il a ajouté : « Les gouvernements occidentaux doivent se préparer à l’éventualité d’un incident similaire aboutissant à une issue bien pire.

« Il ne s’agit pas seulement de combattants accompagnant les patrouilleurs ; il s’agit de ce que devrait être la réponse diplomatique et militaire plus large.

« La position de l’OTAN doit également être clairement expliquée à Moscou. Le plus grand risque est l’incertitude. La Russie a parlé dur mais a généralement agi avec retenue lorsqu’elle était sous pression. Tant qu’elle sait où se situe la ligne, elle ne l’a pas franchie. «