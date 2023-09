Un incident de cybersécurité dans MGM Resorts entraîne une panne du système

Opérateur de casino et d’hébergement MGM Resorts a fermé un certain nombre de ses systèmes informatiques, y compris son site Web, en réponse à un « problème de cybersécurité », a déclaré lundi la société dans un message publié sur les réseaux sociaux.

La fermeture initiale a eu un impact sur presque tous les aspects de l’activité de l’exploitant du casino. Les systèmes de réservation, les systèmes de réservation, les systèmes de cartes électroniques des hôtels et les étages du casino ont tous apparemment été touchés par la panne.

Les systèmes de messagerie de l’entreprise ont également apparemment été mis hors service en réponse au problème de cybersécurité et ne sont pas encore remis en ligne.

La société a déclaré que lundi soir, ses casinos étaient de nouveau en ligne. Mais les systèmes de réservation qui alimentent leurs milliers de chambres d’hôtel et le système de réservation qui contrôle les réservations de leurs restaurants sont apparemment toujours en panne, plus d’un jour après que les premiers rapports sur l’incident ont commencé à circuler.

MGM exploite des milliers de chambres d’hôtel à Las Vegas et aux États-Unis. Les revenus de leurs chambres d’hôtel à Las Vegas dépassent les revenus directement attribués à leurs opérations de casino, selon les documents déposés auprès de la SEC. La société a rapporté Las Vegas revenus des chambres de 706,7 millions de dollars pour le trimestre terminé le 30 juin, comparativement à des revenus de casino de 492,2 millions de dollars pour la même période.

« Nous avons rapidement lancé une enquête avec l’aide d’experts externes de premier plan en matière de cybersécurité », a déclaré MGM dans un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Nous avons également informé les forces de l’ordre et pris des mesures rapides pour protéger nos systèmes et nos données, notamment en arrêtant certains systèmes. »

Le FBI a confirmé qu’il était au courant de l’incident « en cours », mais n’a pas fourni d’autres informations.

Les actions MGM ont clôturé en baisse de près de 2,4% lundi.

Le site Web de MGM a été remplacé par une page de destination informant les clients de contacter directement leurs hôtels ou casinos par téléphone. On ne sait pas exactement quand la panne a commencé, même si certains utilisateurs sur les réseaux sociaux ont signalé que les systèmes de MGM étaient en panne dès dimanche soir.

L’entreprise a déjà connu des incidents de cybersécurité. En 2020, les données personnelles de plus de 10 millions de visiteurs de MGM ont été publié sur un forum de hacking. Les informations ont été exfiltrées à l’été 2019, avait alors indiqué l’entreprise.

La portée de la réponse du gouvernement, au-delà de l’implication du FBI, n’était pas immédiatement claire. Le gouvernement identifié le « secteur des installations commerciales », qui comprend les jeux et l’hébergement, comme infrastructure essentielle en 2003.

« Une panne de communication importante ou une cyberattaque intentionnelle pourrait considérablement perturber les paiements et les opérations de base, compromettre la confidentialité des données des clients et de l’entreprise, menacer l’intégrité et la réputation de l’entreprise et créer d’importantes charges juridiques et économiques », a averti le ministère de la Sécurité intérieure dans un rapport sectoriel de 2015. plan.