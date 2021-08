Un incident avec plusieurs pétroliers dans le golfe d’Oman suscite des inquiétudes sur le marché pétrolier

Les responsables américains disent qu’ils essaient toujours de déterminer exactement ce qui se passe, mais de nombreux rapports indiquent qu’il y a potentiellement un navire détourné dans le golfe d’Oman et que le statut de plusieurs autres n’est pas clair.

La situation s’est produite alors que les tensions entre l’Occident et l’Iran augmentaient et que les États-Unis et d’autres puissances mondiales tentaient de conclure un nouvel accord avec l’Iran sur son programme nucléaire.

Lors d’un briefing, le porte-parole du département d’Etat américain, Ned Price, a déclaré : « Nous sommes au courant des informations faisant état d’un incident maritime dans le golfe d’Oman. Nous sommes inquiets. Nous l’examinons ».

Price a déclaré que cela faisait partie d’un modèle inquiétant de comportement belligérant de l’Iran « y compris les belligérants dans le domaine maritime ».

Price faisait référence à ce que les experts militaires appellent une attaque de drone contre un navire la semaine dernière qui a tué un membre d’équipage britannique et un membre d’équipage roumain à bord du navire Mercer Street.

D’autres responsables américains affirment que la situation évolue rapidement, mais il semble que des hommes armés iraniens soient montés à bord du pétrolier saisi.

L’incident n’a pas fait bouger les prix du pétrole, de toute façon. Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate pour septembre se sont établis à près de 1% à 70,50 $ le baril, mais ils étaient en deçà des plus bas du jour après les rapports.

Liste des Lloyds a rapporté que l’Asphalt Princess battant pavillon panaméen était le navire qui aurait été saisi par des hommes armés. Plus tôt mardi, la marine britannique avait mis en garde contre un « détournement potentiel » dans le golfe d’Oman, et les opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni de l’armée britannique ont averti les exploitants de navires qu' »un incident est actuellement en cours » au large de Fujairah, aux Émirats arabes unis, selon les nouvelles.