Un incendie tue 3 enfants dans un camp syrien abritant des familles de l’EI

Un incendie dans un camp abritant des familles de membres du groupe État islamique a tué trois enfants et en a blessé 15 autres dans le nord-est de la Syrie, a annoncé dimanche l’agence des Nations Unies pour l’enfance, l’UNICEF.

L’UNICEF a appelé à la réintégration et au rapatriement en toute sécurité de tous les enfants du camp d’al-Hol et dans le nord-est de la Syrie à la suite de l’incendie de la veille. La cause de l’incendie qui a brûlé plusieurs tentes dans le camp tentaculaire d’al-Hol n’a pas été immédiatement claire, qui a connu une forte augmentation des crimes ces dernières semaines.

Al-Hol abrite les épouses, les veuves, les enfants et les autres membres de la famille des militants de l’EI – plus de 80% de ses 62 000 habitants sont des femmes et des enfants. La majorité sont des Irakiens et des Syriens, mais il comprend quelque 10 000 personnes de 57 autres pays, hébergées dans une zone distincte hautement sécurisée connue sous le nom d’Annexe. Beaucoup d’entre eux restent des partisans inconditionnels de l’EI.

Des centaines d’autres adolescents sont détenus dans des prisons pour appartenance à l’EI, qui contrôlait autrefois de grandes parties de la Syrie et de l’Irak. Il a perdu sa dernière parcelle de territoire, dans l’est de la Syrie, en mars 2019.

«Les enfants d’Al-Hol sont confrontés non seulement à la stigmatisation avec laquelle ils vivent, mais aussi à des conditions de vie très difficiles où les services de base sont rares ou parfois indisponibles», a déclaré le Directeur régional de l’UNICEF pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Ted Chaiban.

Plus de 22 000 enfants non syriens sont bloqués à al-Hol, en plus de milliers d’enfants syriens. Le 30 janvier, le chef de la lutte contre le terrorisme de l’ONU, Vladimir Voronkov, a exhorté les pays d’origine à rapatrier les enfants, avertissant qu’ils couraient un risque de radicalisation.

Bien que certains pays aient renvoyé des enfants et des femmes du camp, de nombreux autres, y compris l’Irak, se sont jusqu’à présent abstenus de le faire.

Chaiban, le responsable de l’UNICEF a déclaré que la détention des enfants «est une mesure de dernier recours et devrait être la plus courte possible». Il a ajouté que les enfants ne devraient pas être détenus uniquement en raison de liens familiaux présumés avec des groupes armés ou de l’appartenance de membres de leur famille à des groupes armés.