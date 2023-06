Un incendie tôt le matin au dépanneur Bankhead provoque une «perte complète»

Bernard Avenue et Highland Drive sont actuellement fermées à la circulation

Le service d’incendie de Kelowna travaille à éteindre un incendie au dépanneur Bankhead sur l’avenue Bernard.

Vers 5 h 20, l’incendie a été découvert. Tous les résidents de l’immeuble ont pu évacuer en toute sécurité.

Un journaliste de Capital News sur les lieux rapporte que des flammes sont encore visibles à 7h30

Le chef des pompiers adjoint Mike Walroth a déclaré que le bâtiment était une perte totale et que le toit avait brûlé.

Plus à venir.

Des tonnes de fumée à Kelowna ce matin. Un magasin à Bernard et Highland Drive South a pris feu. Les équipes s’affairent à éteindre l’incendie @KelownaCapNews pic.twitter.com/mx97pQgRpG – Bretagne Webster (@thebrittwebster) 4 juin 2023

