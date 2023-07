Un incendie tard dans la nuit cause 50 000 $ de dommages à la maison – Shaw Local

Un pompier se tient sur une échelle et parle à un autre pompier à l’intérieur du 6110 S. Lowell Park Road, où un incendie s’est déclaré tard le 29 juin 2023. L’incendie s’est déclaré vers 21 h 35 et a causé des dommages d’une valeur d’environ 50 000 $ à la maison. Six services d’incendie, Nicor ​​Gas et le bureau du shérif du comté d’Ogle sont intervenus sur les lieux. (Alexa Zoellner/Shaw Media)