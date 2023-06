Un incendie sous l’I-95 provoque l’effondrement de la section, fermant l’autoroute dans les deux sens

PHILADELPHIE (AP) – Un important incendie de véhicule sous une section surélevée de l’Interstate 95 à Philadelphie a provoqué l’effondrement d’une grande partie de l’autoroute, fermant l’autoroute dans les deux sens, ont annoncé les autorités.

La vidéo de la scène a montré une dalle massive couvrant une section entière des voies en direction du nord effondrée sur la chaussée de surface dans le nord-est de Philadelphie. Les responsables ont déclaré qu’il n’y avait pas eu de rapports immédiats de blessés.

Le capitaine Derrick Bowmer du service d’incendie de Philadelphie a déclaré que les équipes d’urgence répondant peu avant 6 h 30 dimanche à un rapport d’accident avaient découvert des tirs nourris provenant d’un ou de plusieurs véhicules. Les premiers rapports indiquaient que le véhicule était peut-être un camion-citerne, mais les responsables ont déclaré que cela n’avait pas encore été confirmé. L’incendie aurait été maîtrisé.

Bowmer a déclaré que les voies en direction nord avaient disparu et que les voies en direction sud étaient « compromises » en raison de la chaleur de l’incendie. Il a également déclaré que le ruissellement de l’incendie ou peut-être des conduites de gaz compromises provoquaient des explosions souterraines. Les responsables ont déclaré qu’ils étaient également préoccupés par les impacts environnementaux du ruissellement dans la rivière Delaware à proximité.

« Aujourd’hui va être une longue journée. Et évidemment, avec 95 départs vers le nord et douteux vers le sud, cela va être encore plus long que cela », a déclaré Dominick Mireles, directeur du Bureau de gestion des urgences de Philadelphie. Des équipements de construction lourds seraient nécessaires pour commencer à enlever les débris, a-t-il déclaré.

Le bureau de gestion des urgences a déclaré que d’autres rues étaient fermées pour l’intervention et a exhorté les gens à éviter la zone. Ils ont également déclaré qu’ils prévoyaient de lancer un drone pour évaluer les dégâts.

The Associated Press