Un incendie s’est déclaré sur le pont et a causé 100 000 $ à la maison de Crystal Lake lundi – Shaw Local

Il a fallu moins de 30 minutes aux pompiers de Crystal Lake pour éteindre un incendie lundi matin, mais l’incendie a rendu la maison inhabitable, selon des responsables.

Les pompiers ont été appelés à 4h40 du matin au 1425 Fountain Green Drive, Crystal Lake, pour le rapport d’un incendie sur une terrasse arrière résidentielle. Les premiers équipages sont arrivés six minutes plus tard et ont signalé que l’incendie s’était propagé à la structure principale, selon un communiqué de presse publié lundi.

Le propriétaire qui a signalé l’incendie et tous les résidents se trouvaient à l’extérieur de la maison lorsqu’ils sont arrivés. Une perquisition par les pompiers a confirmé que la maison était vide, selon le rapport.

L’incendie a été déclaré éteint à 4 h 52, mais pas avant que l’arrière de la maison et le contenu aient subi des dommages importants estimés à 100 000 $, selon le rapport.

Il n’y a eu aucun blessé parmi les pompiers ou les occupants de la maison, mais les résidents seront déplacés jusqu’à ce que les réparations soient effectuées. La cause de l’incendie fait l’objet d’une enquête par le Crystal Lake Fire Rescue.