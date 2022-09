Un incendie s’est déclaré dans le quartier chinois de Vancouver après plusieurs explosions signalées près de Keefer Street.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, la police de Vancouver a déclaré que Vancouver Fire Rescue était sur les lieux pour lutter contre l’incendie.

La circulation est affectée dans toute la zone et les conducteurs sont invités à emprunter des itinéraires alternatifs.

Incendie près de Main & Keefer dans le quartier chinois de Vancouver. Ressenti une explosion juste avant de voir ça. J’espère que tout le monde va bien 🙏 pic.twitter.com/gd8VQ7zDWv —Sam (@SamuelGorski) 9 septembre 2022

Il s’agit du dernier d’une série d’incendies qui ont ravagé le Downtown Eastside ces derniers mois. Plus tôt cette année, l’hôtel Winters a brûlé, faisant deux morts et des dizaines sans logement. Un village de valeur sur East Hastings et l’église de la rue East Vancouver ont brûlé peu de temps après. Plus récemment, un bâtiment SRO à Princess et Powell Street a brûlé.

Rien n’indique que l’un des incendies soit connecté.

