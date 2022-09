Un incendie se déclare dans la station balnéaire turque de Marmaris

Des vents violents alimentaient l’incendie. Quinze hélicoptères et huit avions ont déversé de l’eau sur le feu, tandis que 500 forestiers, 40 camions-citernes et des canons à eau de la police ont travaillé sur le terrain pour éteindre l’incendie.

L’été dernier, des incendies alimentés par des vents violents et des températures torrides ont ravagé les forêts des régions méditerranéennes et égéennes de la Turquie, y compris à Marmaris, tuant au moins huit personnes et d’innombrables animaux.