Un incendie se déclare dans la station balnéaire turque de Marmaris

ISTANBUL (AP) – Un incendie de forêt a brûlé mercredi dans la ville portuaire turque de Marmaris, une destination touristique sur la mer Égée.

La branche de la province de Mugla du ministère turc des Affaires étrangères a déclaré que l’incendie s’était déclaré dans les forêts autour de la région de Yalancibogaz à Marmaris. Les images montraient une épaisse fumée derrière des collines luxuriantes bordant la mer.

Des vents violents alimentaient l’incendie. Quinze hélicoptères et huit avions ont déversé de l’eau sur le feu, tandis que 500 forestiers, 40 camions-citernes et des canons à eau de la police ont travaillé sur le terrain pour éteindre l’incendie.

L’été dernier, des incendies alimentés par des vents violents et des températures torrides ont ravagé les forêts des régions méditerranéennes et égéennes de la Turquie, y compris à Marmaris, tuant au moins huit personnes et d’innombrables animaux.

Le gouvernement a été critiqué pour sa réponse et sa préparation inadéquates à la lutte contre les incendies de forêt à grande échelle, y compris le manque d’avions de lutte contre les incendies modernes.

The Associated Press