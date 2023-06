Un incendie se déclare au comptoir de l’aéroport de Kolkata ; Sous contrôle, disent les responsables

Un incendie a été signalé ce soir dans la zone d’enregistrement de sécurité de l’aéroport Netaji Subhas Chandra Bose de Kolkata. Des visuels montrent une section de la zone d’enregistrement en flammes, les autorités aéroportuaires évacuant les personnes.

Les opérations de lutte contre les incendies pour éteindre les flammes étaient en cours, comme le montrent les visuels de l’aéroport. Des images de l’aéroport montraient des flammes rouges et des panaches de fumée sortant du portail.

Au moins trois camions de pompiers se sont précipités sur place et la situation est sous contrôle, ont indiqué des responsables.

L’aéroport de Kolkata a déclaré que l’incendie dans la zone d’enregistrement a été complètement éteint et que tous les passagers ont été évacués en toute sécurité.

Il y a eu un incendie mineur et de la fumée sur le portail D de la zone d’enregistrement à 21 h 12. et complètement éteint à 21h40.

Tous les passagers sont évacués en toute sécurité et le processus d’enregistrement est suspendu en raison de la présence de fumée dans la zone d’enregistrement.

L’enregistrement et l’opération reprendront à 22h15. #

— Aéroport de Calcutta (@aaikolairport) 14 juin 2023