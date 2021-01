Priti Patel a critiqué ce soir le comportement « épouvantable » des migrants détenus dans une ancienne caserne de l’armée devenue un site d’hébergement de demandeurs d’asile au milieu des informations selon lesquelles des habitants ont déclenché une émeute, incendié des bâtiments et menacé le personnel.

Le ministre de l’Intérieur a fermement condamné les troubles qui se sont produits aujourd’hui à Napier Barracks à Folkestone, dans le Kent, qui auraient éclaté après que les migrants se soient fait dire qu’ils ne seraient plus transférés dans des hôtels après une épidémie de Covid.

Elle a décrit le comportement des personnes impliquées comme « profondément offensant pour les contribuables de ce pays » et l’a décrit comme une « insulte » en suggérant que le site, anciennement abritant des soldats britanniques, n’était « pas assez bon » pour les demandeurs d’asile.

Et Mme Patel a promis une « action vigoureuse » contre les instigateurs, alors qu’elle convoquait une réunion du Commandement Or de hauts fonctionnaires pour discuter de l’incident ce soir.

Cela vient alors que des images dramatiques de la scène montrent de grands panaches de fumée qui s’échappent dans le ciel au-dessus de la caserne cet après-midi.

Des dizaines de travailleurs des services d’urgence sont actuellement sur les lieux alors que d’énormes flammes peuvent être vues engloutissant au moins l’un des bâtiments.

Les casernes ont été utilisées par le Gouvernement pour héberger 400 demandeurs d’asile depuis septembre de l’année dernière malgré les inquiétudes suscitées par les conditions.

Selon des rapports dans Kent Live, environ 120 personnes sur le site – dont beaucoup ont traversé la Manche en dériveur – ont récemment été testées positives pour Covid.

Des sources ont déclaré à MailOnline que certains les demandeurs d’asile qui avaient été testés positifs pour Covid ont été déplacés ailleurs hier pour alléger la pression sur le site.

Mais ils disent que ceux qui sont restés sur le site se sont « mis en colère » parce que certains avaient été autorisés à partir et qu’une « émeute » a commencé impliquant une centaine de demandeurs d’asile.

Des sources ont déclaré que le personnel avait été barricadé dans une pièce, bien qu’il ait réussi à se libérer, tandis que les fenêtres étaient brisées et qu’un bâtiment avait été incendié.

Ce soir, Mme Patel a qualifié les troubles d’« insultants », déclarant: « Les dégâts et les destructions à la caserne de Napier sont non seulement épouvantables mais profondément offensants pour les contribuables de ce pays qui fournissent cet hébergement pendant le traitement des demandes d’asile.

Des images dramatiques montrent la caserne de Napier, où le gouvernement détient des centaines de migrants à Folkestone, dans le Kent, en feu

L’incendie a été signalé aux services d’incendie et de sauvetage de Kent peu après 14 heures cet après-midi et au moins huit équipages sont sur les lieux

Il est conseillé aux habitants des environs de garder leurs fenêtres fermées. Sur la photo: médecins et policiers sur scène

Le ministre de l’Intérieur a condamné les troubles, qui auraient éclaté après que les migrants se soient fait dire qu’ils ne seraient plus transférés dans des hôtels après une épidémie de Covid, comme « profondément offensants pour les contribuables de ce pays »

« Ce type d’action ne sera pas toléré et le ministère de l’Intérieur aidera la police à prendre des mesures énergiques contre ceux qui vandalisent des biens, menacent le personnel et mettent des vies en danger.

« Ce site a précédemment accueilli nos courageux soldats et membres de l’armée – c’est une insulte de dire que ce n’est pas assez bon pour ces personnes.

Elle a ajouté: « Je suis en train de réparer notre système d’asile cassé et je présenterai cette année une législation pour tenir cet engagement. »

Pendant ce temps, l’association caritative pour migrants Care4Calais a déclaré que l’incident avait été déclenché par un « après-midi bouleversant » pour les personnes vivant sur le site.

Dans un message sur Twitter, l’organisme de bienfaisance a déclaré: « Un incendie s’est déclaré et des camions de pompiers ont été appelés à Napier Barracks à Folkestone après un après-midi bouleversant pour les résidents. »

D’autres personnes présentes sur les lieux ont déclaré que les habitants de la caserne étaient terrifiés et assimilaient la zone à une « scène de guerre ».

Les images de la scène montrent des dizaines de services d’urgence présents, y compris des équipes de police et d’ambulance.

Un porte-parole du Kent Fire and Rescue Service a déclaré: « Nous avons a été appelé pour aider la police de Kent à la caserne Napier à Folkestone, suite à des rapports d’incendie. Huit camions de pompiers ont été envoyés sur les lieux.

«Il est conseillé aux personnes vivant et travaillant dans les environs de fermer leurs fenêtres et leurs portes par mesure de précaution, en raison de la fumée provenant de l’incident.

«Les gens sont également invités à éviter la zone.

Un porte-parole de la police de Kent a déclaré à MailOnline: « Nous étions appelé à signaler une perturbation à Napier Barracks à Folkestone vers 14 heures le vendredi 29 janvier.

«Un incendie a également été signalé dans une partie du bâtiment. Les agents sont sur place, ainsi que le service d’incendie et de sauvetage de Kent.

« À ce stade, aucune blessure n’a été signalée et des enquêtes sont en cours pour déterminer la cause de l’incendie et déterminer si des infractions ont été commises.

Le service d’incendie et de sauvetage de Kent a déclaré avoir été contacté par la police peu après 14 heures avec des rapports d’incendie et qu’ils sont toujours sur les lieux

Les images de la scène montrent de grandes flammes émergeant d’au moins un bâtiment et d’énormes panaches de fumée s’élevant dans le ciel

Un grand panache de fumée a été vu s’échapper de l’ancienne caserne ce soir après les troubles dans l’ancienne caserne du Kent.

La police du Kent avec des casques anti-émeute alors qu’elle assistait à l’incident de Napier Barracks, à Folkestone, cet après-midi

Des photos de l’intérieur de l’ancienne caserne de l’armée dans le Kent montrent des tables renversées, des déchets et d’autres objets éparpillés sur le sol de ce qui semble être un coin cuisine

Le sol semble également humide avec des tables renversées dans ce qui semble être un coin cuisine de l’ancienne caserne de Folkestone, Kent

Une pétition pour fermer le camp dans le Kent et une installation similaire au Pays de Galles a recueilli plus de 18 000 signatures après son lancement il y a une semaine.

Les organisations caritatives ont à plusieurs reprises fait part de leurs inquiétudes concernant les conditions à l’intérieur des casernes Napier et Penally dans le Pembrokeshire depuis leur réquisition par le ministère de l’Intérieur l’année dernière.

La pétition de Freedom from Torture pour vider les casernes du Kent et du Pays de Galles et les fermer a recueilli plus de 10 000 signatures en moins de deux jours.

Un porte-parole du Kent Refugee Action Network a déclaré à Kent Online: « Nous ne savons pas encore exactement ce qui s’est passé, mais ce que nous savons, c’est que la caserne est dangereuse avec de nombreux cas de Covid confirmés et des cas positifs partageant des dortoirs avec ceux qui en avaient testé négatif.

« Ceux qui étaient à l’intérieur étaient en danger et devenaient de plus en plus désespérés par le manque d’action.

«Il aurait déjà dû être vidé et fermé.

Des policiers avec des casques anti-émeute se tenant à côté des personnes sur les lieux affirment que les habitants de la caserne sont terrifiés et assimilés à une scène de guerre

Un grand groupe de personnel des services d’urgence, y compris des officiers en casques anti-émeute et des pompiers en tenue complète, sont sur le site ce soir à la suite des troubles

Les équipes de pompiers de Kent luttent contre l’incendie depuis 14 heures cet après-midi et sont assistées par la police de Kent

Des organisations caritatives ont appelé à la fermeture de la caserne en raison de préoccupations concernant les conditions auxquelles les résidents étaient confrontés

«Si le ministère de l’Intérieur avait entendu les appels à agir d’urgence, nous ne serions pas dans cette position maintenant.

«Nous espérons que tous les résidents, le personnel et les travailleurs d’urgence qui réagissent à la situation sont en sécurité.

Bella Sankey, directrice de l’organisation caritative Detention Action, a fait écho aux appels à fermer la caserne «avant qu’ils ne soient engloutis par la tragédie».

Au cours du week-end, il est apparu qu’une épidémie de coronavirus avait ravagé le site de Kent et 120 auraient été testés positifs.

Un certain nombre de migrants auraient été évacués du site cette semaine et emmenés dans un autre logement dans le but de contrôler l’épidémie.

Mais certains migrants qui avaient été laissés pour compte et qui sont toujours négatifs ont affirmé avoir été forcés de partager des chambres avec des patients positifs à Covid.

Selon certaines informations, des demandeurs d’asile auraient fait des grèves de la faim pour protester contre les «conditions insupportables dans le camp», qui comprendraient 34 personnes partageant une douche.

D’autres rapports ont fait état de tentatives de suicide dans les casernes de l’armée alors que la santé mentale de ses occupants se détériorait.

Le ministère de l’Intérieur, qui a repris le site l’année dernière, a insisté sur le fait que l’hébergement dans le Kent était « sûr, convenable et conforme à Covid ».

Au cours du week-end, le département a déclaré qu’un certain nombre de demandeurs d’asile étaient transférés «temporairement» de Napier Barracks vers des centres d’auto-isolement.