Un incendie se déclare à l’hôtel Royal Albion de Brighton

Un incendie s’est déclaré dans un hôtel de Brighton, les services d’urgence affirmant que des vents violents entravent leurs efforts pour lutter contre l’incendie.

Le service d’incendie et de sauvetage de l’East Sussex (ESFR) a été appelé à l’hôtel Royal Albion sur le front de mer à 17 h 24, et a ensuite tweeté que « 15 appareils d’incendie, une pompe à grand volume et trois plates-formes d’échelles aériennes [were] en attendant ».

Les gens ont été invités à rester à l’écart de la zone autour de l’artère Old Steine ​​dans la ville, les résidents locaux ont été invités à garder les fenêtres fermées alors que de la fumée s’échappait de l’incendie du troisième étage.

Les pompiers ont déclaré qu’ils s’attendaient à lutter contre l’incendie toute la nuit, car les vents violents « créaient des conditions difficiles » pour les pompiers. Ils ont confirmé qu’aucune victime n’avait été signalée.

Un porte-parole d’ESFR a déclaré à propos de l’urgence: «Le service d’incendie et de secours de l’East Sussex reste sur les lieux d’un incendie de 15 appareils à Brighton. Un centre de commandement des incidents a été mis en place sur les lieux.

«Nous travaillons avec d’autres services et agences d’urgence, notamment la police de Sussex, l’Agence de l’environnement et l’Office des eaux. Les habitants sont invités à éviter la zone dans la mesure du possible.

La police de Sussex a déclaré: «Nous soutenons les pompiers de l’hôtel Royal Albion à Old Steine ​​à Brighton. Le Old Steine ​​et une partie de Kings Road ont été fermés pendant que l’incident est en cours. Nous demandons au public de bien vouloir éviter le secteur. »

L’incendie s’est produit alors que des milliers de personnes ont défilé dans la ville de la côte sud pour exiger l’égalité des droits à l’occasion du 10e anniversaire de Trans Pride Brighton.

Alors que les organisateurs s’attendaient à ce qu’entre 5 000 et 10 000 personnes participent – ​​la moitié de l’estimation initiale après qu’un avertissement météo jaune pour le vent et la pluie a forcé un changement d’itinéraire – l’événement aurait attiré 30 000 manifestants.

Le comédien Eddie Izzard a été aperçu en train de participer tandis que la députée du Brighton Pavilion Caroline Lucas était parmi les orateurs de la journée. Le premier conseiller ouvertement trans de Brighton et Hove, Raphael Hill, s’adressait également à Trans Pride Brighton plus tard samedi, ce qu’ils ont qualifié de « véritable privilège ».