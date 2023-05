Un incendie se déclare à bord d’un bateau de croisière alors que des milliers de passagers sont forcés d’évacuer leurs chambres

Des MILLIERS de passagers ont été contraints d’évacuer leurs chambres après qu’un incendie se soit déclaré à bord d’un bateau de croisière.

L’incendie a commencé sur un balcon du navire Pacific Adventure, au large de la côte NSW en Australie.

L’incendie s’est déclaré sur un balcon du navire Pacific Adventure Crédit : 9News

Les passagers ont dû évacuer leurs chambres à 3h30 du matin Crédit : 9News

Les passagers du navire ont été appelés à évacuer leurs chambres vers 3h30 du matin aujourd’hui, a rapporté 9News.

Des images ont montré que le feu se propageait alors que les passagers regardaient sous le choc.

Un porte-parole de P&O Cruises Australia a déclaré que l’incendie avait été rapidement éteint.

La cause de l’incendie n’a pas encore été déterminée.

La déclaration disait: « Cet incendie a activé nos procédures d’intervention d’urgence, y compris un rassemblement complet d’invités et d’équipage et nous remercions tout le monde à bord pour leur coopération.

« Aucun blessé n’a été signalé.

« L’étendue des dégâts et la cause de l’incendie ne sont pas encore entièrement déterminées et font l’objet d’une enquête. »

On estime que le navire qui était au milieu d’une croisière de trois jours autour de Sydney, transportait 3017 invités et 1080 membres d’équipage et devait revenir mardi.