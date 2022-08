Un incendie ravage un pont historique en bois dans le sud de la Chine

BEIJING (AP) – Les autorités enquêtent sur la cause d’un incendie qui a englouti un pont couvert en bois avec 900 ans d’histoire dans le sud-est de la Chine au cours du week-end.

Toute la longueur du pont Wan’an semblait être en flammes dans la vidéo et les photos de l’incendie de samedi soir dans le comté de Pingnan, dans la province du Fujian. Personne n’a été signalé blessé dans l’incendie.

Le pont de 98 mètres (323 pieds) est le plus long du genre en Chine. Il a été reconstruit à plusieurs reprises au cours des siècles, le plus récemment en 1932. La structure en bois, reposant sur cinq piliers de pierre, traverse une rivière et possédait une passerelle couverte à ciel ouvert.

Le pont d’origine a été construit sous la dynastie Song.

The Associated Press