Un incendie rase un dortoir scolaire en Guyane et tue au moins 20 enfants

GEORGETOWN, Guyana (AP) – Un incendie s’est propagé dans un dortoir scolaire en Guyane tôt lundi, tuant au moins 20 élèves et en blessant un nombre indéterminé d’autres, ont annoncé les autorités.

Le gouvernement guyanais a déclaré dans un communiqué de presse que l’incendie s’était déclaré dans le dortoir d’une école secondaire de la ville frontalière sud-ouest de Mahdia, à 320 kilomètres au sud de la capitale, Georgetown.

« Nous avons perdu beaucoup de belles âmes dans cet incendie », a déclaré le gouvernement. Il a ajouté que plusieurs autres étudiants sont soignés pour des blessures et au moins sept ont été transportés par avion vers la capitale pour y être soignés.

L’incendie a commencé peu après minuit dans l’école qui accueille principalement des enfants autochtones âgés de 12 à 18 ans, selon le conseiller à la sécurité Gerald Gouveia. Il a dit qu’il était trop tôt pour spéculer sur ce qui aurait pu en être la cause.

Le journal local Stabroek News a rapporté que l’incendie s’était déclaré dans un dortoir pour filles et que le mauvais temps était un défi pour ceux qui ont répondu à l’urgence par voie aérienne.

La parlementaire de l’opposition Natasha Singh-Lewis a appelé à une enquête approfondie.

« Nous devons comprendre comment cet incident le plus horrible et le plus meurtrier s’est produit et prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher qu’une telle tragédie ne se reproduise à l’avenir », a-t-elle déclaré.

Bert Wilkinson, l’Associated Press