Un incendie qui fait rage consomme le 4e réservoir de l’installation de stockage de pétrole de Cuba

Des pompiers et des spécialistes du Mexique et du Venezuela ont aidé à combattre l’incendie dans la province de Matanzas avec des bateaux, des avions et des hélicoptères alors qu’ils pulvérisaient de la mousse sur les conteneurs, une première pour les équipages puisque les températures étouffantes les avaient empêchés de le faire plus tôt.