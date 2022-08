Un incendie qui fait rage consomme le 4e réservoir de l’installation de stockage de pétrole de Cuba

LA HAVANE (AP) – Les flammes ont englouti un quatrième réservoir dans une installation de stockage de pétrole dans l’ouest de Cuba mardi alors que l’incendie qui fait rage consomme des réserves de carburant essentielles sur une île aux prises avec une crise énergétique croissante.

Des pompiers et des spécialistes du Mexique et du Venezuela ont aidé à combattre l’incendie dans la province de Matanzas avec des bateaux, des avions et des hélicoptères alors qu’ils pulvérisaient de la mousse sur les conteneurs, une première pour les équipages puisque les températures étouffantes les avaient empêchés de le faire plus tôt.

L’incendie de la base de superpétroliers de Matanzas a tué au moins une personne et en a blessé 125 autres, et 14 autres pompiers sont toujours portés disparus. Il a également forcé les responsables à fermer une centrale thermoélectrique clé lundi après qu’elle ait manqué d’eau, suscitant des inquiétudes concernant des pannes d’électricité supplémentaires.

Les blessés ont été soignés principalement pour des brûlures et l’inhalation de fumée. Plus de 20 personnes restent hospitalisées, dont cinq dans un état critique.

L’installation de huit réservoirs joue un rôle crucial dans le système électrique de Cuba : elle exploite un vaste oléoduc qui reçoit du pétrole brut cubain qui est ensuite transporté vers des centrales thermoélectriques qui produisent de l’électricité. Il sert également de centre de déchargement et de transbordement pour le pétrole brut, le mazout et le diesel importés.

L’installation a pris feu vendredi soir après que la foudre a frappé l’un de ses réservoirs, provoquant plusieurs explosions alors qu’elle se propageait au cours du week-end. Le premier réservoir était à 50% de sa capacité et contenait près de 883 000 pieds cubes (25 000 mètres cubes) de carburant. Le deuxième réservoir était plein.

Les autorités n’ont pas encore fourni d’estimation des dommages.

L’incendie survient quelques jours seulement après que le gouvernement a annoncé des pannes d’électricité prévues pour la capitale de La Havane au milieu d’un été étouffant.

Andrea Rodríguez, Associated Press