Un incendie près de la ville française de Lyon fait 10 morts, dont des enfants

Dix personnes, dont cinq enfants âgés de 3 à 15 ans, ont été tuées vendredi dans un incendie qui a englouti un immeuble résidentiel dans une ville pauvre près de Lyon, dans le sud-est de la France.

Quatre autres personnes ont été grièvement blessées dans l’incendie de Vaulx-en-Velin, qui a débuté vers 03h00. (02h00 GMT) au rez-de-chaussée avant d’étendre le bâtiment de sept étages, ont déclaré les autorités de secours aux médias locaux.

Les flammes ont ensuite été éteintes.

Des images sur les réseaux sociaux ont montré un énorme nuage sombre gonflant au-dessus du bâtiment plus tôt dans la journée. “J’ai été réveillé par les cris”, raconte un voisin, Mohamed, au quotidien Le Progrès de Lyon.

“Nous voulions aider les gens mais la fumée était trop épaisse.”

D’autres témoins cités par les médias locaux ont déclaré qu’une femme avait jeté son enfant dans une foule, qui s’était rassemblée à l’extérieur et avait réussi à le rattraper. Elle a ensuite sauté par la fenêtre pour échapper au feu et à la fumée et est morte.

Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour déterminer comment l’incendie s’est déclaré, et a indiqué ne pouvoir écarter aucune hypothèse dont un incendie criminel.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, qui s’est rendu vendredi sur les lieux de l’incendie, a déclaré qu’il y avait eu trafic de drogue – et squattage par des trafiquants de drogue – à plusieurs endroits le long de cette rue, y compris à l’intérieur du bâtiment touché par l’incendie. La police avait arrêté des trafiquants de drogue dans ce bâtiment pendant la nuit, a-t-il déclaré.

“Il y avait eu des rapports de trafic de drogue mais il est trop tôt pour tirer des conclusions”, a déclaré Darmanin.

Des voisins en colère ont déclaré à des médias, dont Le Progrès de Lyon et BFM TV, qu’ils se sentaient abandonnés par les autorités publiques, au milieu d’informations selon lesquelles le bâtiment touché par l’incendie était en mauvais état.

Un tiers de la population de Vaulx-en-Velin vit sous le seuil de pauvreté, dans ce qui est l’un des nombreux quartiers de grande hauteur de France développés à la hâte dans la seconde moitié du XXe siècle pour lutter contre la pénurie de logements et absorber les vagues d’immigrés.