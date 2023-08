Un incendie « peu probable » à Yellowknife atteindra la ville ce week-end

Les responsables des Territoires du Nord-Ouest disent qu’ils ne s’attendent pas à ce qu’un incendie près de Yellowknife atteigne les limites de la ville d’ici la fin de la fin de semaine, en partie à cause des conditions plus fraîches. Cependant, ils préviennent que « la menace pour la région demeure ».

La plus récente mise à jour du gouvernement territorial samedi indique que bien que les incendies près de Yellowknife restent hors de contrôle, quelques millimètres de pluie dans certaines régions ont amélioré la situation actuelle.

« C’est une bonne nouvelle. Cependant, cela ne suffit pas pour tenir longtemps cette situation à distance », lit-on dans la mise à jour.

Les autorités des Territoires du Nord-Ouest surveillent un incendie à 15 kilomètres au nord-ouest de Yellowknife, en particulier avec des vents se déplaçant et soufflant vers l’est.

Les équipages ont créé des pare-feu, ou des bandes de terrain débarrassées des arbres et des broussailles susceptibles d’alimenter les incendies, et ont utilisé des gicleurs et des citernes à air pour aider à empêcher le feu de se propager.

Le gouvernement prévient que des vents d’ouest et des températures plus chaudes dans les années 20 sont attendus dimanche, ce qui « conduira à une augmentation du comportement des incendies » de midi à plus tard dans la soirée.

« Un peu de pluie ne signifie pas qu’il est sûr de revenir à Yellowknife, N’Dilo, Dettah ou le sentier Ingraham », indique la mise à jour, faisant référence à d’autres communautés également touchées par les incendies de forêt.

« Il y a encore des jours difficiles à venir et la menace pour la région demeure. Pour avoir un impact majeur, le feu devrait recevoir des quantités importantes de pluie. »

Il y avait 236 incendies actifs dans les Territoires du Nord-Ouest à midi HAR samedi. Jusqu’à présent cette année, le territoire a connu un total de 269 incendies qui ont brûlé plus de 21 000 kilomètres carrés.

Les prévisions météorologiques pour Yellowknife ont indiqué une possibilité d’averses avec un risque d’orages samedi après-midi et en soirée, ainsi que des rafales de vent du nord-ouest.

Des déclarations sur la qualité de l’air étaient en vigueur pour Yellowknife et d’autres régions environnantes en raison de la fumée des feux de forêt, tandis que l’indice local de la qualité de l’air variait de « très élevé » plus tôt dans la matinée à environ « modéré » plus près de midi.

LES RÉSIDENTS RESTANTS SONT INVITÉS À QUITTER YELLOWKNIFE

Les responsables des Territoires du Nord-Ouest, où environ la moitié de la population a été déplacée en raison des incendies de forêt en cours, ont déclaré dans une mise à jour vendredi soir que plus de 19 000 personnes avaient quitté Yellowknife à ce jour.

Sur les 2 600 personnes encore présentes dans la capitale, 1 600 sont considérées comme des travailleurs non essentiels.

« Cela se produit dans toutes les communautés qui tentent d’évacuer », a déclaré samedi la mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, à CTV News Channel.

« Il y a quelques personnes qui veulent juste rester et protéger leur propriété ou elles pensent que ce n’est pas réel, elles pensent que ce n’est pas une menace, donc c’est un défi, mais nous continuerons à insister – c’est le moment de partir. Ce n’est pas le moment où il s’agit en fait d’une urgence critique. »

Alty a déclaré que la raison en est que les équipages qui aident à protéger la communauté peuvent « se concentrer sur la menace actuelle et ne pas essayer d’éloigner les gens du danger ».

« Donc, encore une fois, encouragez vraiment tout le monde, si votre famille est toujours là, continuez à essayer de les encourager à partir », a-t-elle ajouté.

Yellowknife, une ville d’environ 22 000 habitants, et d’autres collectivités des Territoires du Nord-Ouest font actuellement l’objet d’un ordre d’évacuation et le gouvernement territorial a déclaré l’état d’urgence en raison des incendies.

La plupart des résidents ont fui vers l’Alberta et le Manitoba par la route et par des vols d’évacuation. D’autres vols au départ de Yellowknife étaient prévus samedi.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique, quant à lui, a également déclaré l’état d’urgence en raison d’incendies là-bas, notamment dans la région de West Kelowna.

Alty a déclaré que bien qu’il y ait eu de la pluie, ce n’est toujours pas suffisant pour contrôler le feu.

« Je ne veux pas brosser un tableau trop positif parce que j’ai aussi entendu dire : ‘Oh, d’accord, vous pouvez revenir en toute sécurité.’ Non, non, non, non, ce n’est pas ça », a-t-elle dit.

Des évacués de Yellowknife, la capitale territoriale des Territoires du Nord-Ouest, font la queue pour s’approvisionner en essence au Big River Service à Fort Providence, dans les Territoires du Nord-Ouest, le 17 août 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Bill Braden

LA STATION DE RADIO SE SENT « RETARDÉE » SUR META BLACKOUT

Devin Bellinger, directeur de la programmation de 100.1 True North Radio à Yellowknife, a déclaré à CTV News Channel qu’il avait vu des gens dans des épiceries locales et essayer de faire le plein vendredi.

« Il y a beaucoup de sentiments mitigés à propos des gens qui partent de leur propre gré », a-t-il déclaré. « Peut-être que certaines personnes s’approvisionnaient à la dernière minute hier, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont partis. »

Bellinger a choisi de rester mais a déclaré qu’il avait des plans en place pour partir par avion ou par véhicule s’il en avait besoin.

L’autoroute 3, la seule route principale à l’intérieur ou à l’extérieur de Yellowknife, reste ouverte et les responsables affirment que des milliers de personnes et de véhicules ont déjà quitté la ville.

« Si les incendies éclatent dans la ville, je suis sûr que beaucoup de ceux qui resteraient derrière prendront probablement leur envol à ce moment-là », a déclaré Bellinger.

Cependant, il a déclaré que la capacité de communiquer avec les auditeurs et les lecteurs via les médias sociaux avait été « retardée » en raison de Meta, la société mère de Facebook et Instagram, empêchant certains Canadiens de voir les nouvelles sur leurs plateformes en opposition à la loi sur les nouvelles en ligne du gouvernement fédéral. .

La loi oblige des entreprises telles que Meta et Google à développer des accords pour rémunérer les entreprises de presse pour le partage de leur contenu.

Meta a déclaré jeudi dans un communiqué que les Canadiens pouvaient toujours utiliser les plateformes de l’entreprise « pour se connecter avec leurs communautés et accéder à des informations fiables, y compris le contenu d’agences gouvernementales officielles, de services d’urgence et d’organisations non gouvernementales ».

Le contenu publié sur la page Facebook de 100.1 True North ne pouvait pas être visionné par CTVNews.ca au moment de la publication.

« Nous sommes toujours en mesure de mettre à jour notre site Web et le problème est qu’il est difficile d’atteindre tous ceux qui sont évacués, qui suivent nos réseaux sociaux (pages de médias) à cause de cela », a déclaré Bellinger.

« Et quel que soit le coupable, c’est certainement quelque chose que les géants de la technologie devraient prendre en compte dans des situations d’urgence comme celle-ci. »

Médias d’Info Canada, l’Association canadienne des radiodiffuseurs et la SRC ont déposé une demande auprès du Bureau de la concurrence pour enquêter et interdire à Meta de bloquer les nouvelles sur ses plateformes. CTV News est une division de Bell Média, qui est membre de l’Association canadienne des radiodiffuseurs.

Avec des fichiers du chef du bureau de CTV National News Alberta, Bill Fortier