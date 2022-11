Un incendie mortel au Xinjiang provoque une réaction violente contre la politique chinoise du “covid-zéro”

Commentez cette histoire Commentaire

La réponse d’urgence retardée à un incendie meurtrier a déclenché des manifestations appelant à la fin de mois de verrouillage au Xinjiang, la région étroitement contrôlée du nord-ouest de la Chine, et a alimenté le ressentiment à l’échelle nationale face aux restrictions excessives de la politique «zéro-covid» du pays. Les flammes ont englouti jeudi soir les étages supérieurs d’un immeuble d’habitation dans le centre-ville d’Urumqi, la capitale du Xinjiang, tuant dix personnes, dont trois enfants, et en laissant neuf à l’hôpital après avoir inhalé de la fumée.

Des vidéos de la scène partagées sur les plateformes de médias sociaux chinois ont montré des camions de pompiers garés à distance du bâtiment et pulvérisant de l’eau qui n’a pas été à la hauteur de l’incendie, ce qui a conduit à se demander si les restrictions de mouvement liées à la lutte contre les coronavirus ont aggravé la tragédie.

Vendredi soir, des habitants d’Urumqi portant le drapeau national chinois se sont rassemblés devant un bâtiment du gouvernement local en scandant la levée des blocages, selon des vidéos largement diffusées sur l’application de médias sociaux WeChat. Le Washington Post n’a pas pu vérifier dans l’immédiat l’authenticité des clips.

Le maire de la ville s’est excusé et a promis une enquête sur les causes de l’incendie lors d’une conférence de presse vendredi soir. Li Wensheng, chef des pompiers de la ville, a nié que les restrictions liées au coronavirus aient entravé la réponse, accusant plutôt une voie étroite remplie de voitures en stationnement d’avoir obstrué l’accès des camions de pompiers.

La réponse officielle n’a pas réussi à atténuer la colère en ligne, beaucoup continuant de blâmer la politique stricte «zéro-covid» du gouvernement. Les critiques ont contesté l’évaluation officielle selon laquelle certains résidents “n’avaient pas la capacité de se protéger et de se sauver”, affirmant qu’il était inapproprié pour les autorités de rejeter la faute sur les victimes, et ont fait valoir que les politiques de quarantaine centralisées avaient entraîné l’abandon de véhicules dans la rue.

Les frustrations suscitées par les restrictions arbitraires et mal gérées sur les coronavirus se sont transformées en manifestations à travers la Chine cette semaine. Les autorités ont annoncé plus tôt ce mois-ci que les exigences en matière de tests et de quarantaine seraient assouplies. Mais un nombre record de cas peu après a incité de nombreuses grandes villes à confiner des millions de personnes chez elles, anéantissant les espoirs d’une réouverture progressive. La Chine a signalé samedi 34 909 cas locaux de coronavirus.

De violents affrontements entre la police et les employés de la plus grande usine d’iPhone au monde ont éclaté mercredi dans la ville centrale de Zhengzhou, en partie parce que les travailleurs n’étaient pas satisfaits des conditions de confinement et également en raison d’un manquement présumé du fabricant à respecter les conditions contractuelles.

De telles manifestations sont rares au Xinjiang, où les autorités ont lancé en 2017 une répression sécuritaire qui a forcé plus d’un million d’Ouïghours, de Kazakhs et d’autres peuples majoritairement musulmans de la région dans des programmes de «rééducation». Le Xinjiang a également subi certaines des mesures anti-coronavirus les plus dures et les plus durables du pays.

Au cours de la pandémie, un certain nombre d’installations précédemment utilisées pour ce que le gouvernement chinois appelait «l’enseignement et la formation professionnels» ont été réaffectées en centres de quarantaine. Les Nations Unies ont conclu en août que les violations des droits de l’homme dans la région pouvaient constituer des crimes contre l’humanité.

Les responsables chinois ont indiqué qu’ils souhaitaient abandonner la répression, remplacer le chef du parti régional en décembre et encourager le tourisme. Mais le Xinjiang reste l’un des endroits les plus strictement surveillés au monde et les militants ouïghours en exil soutiennent que la campagne d’assimilation forcée est loin d’être terminée.

Les autorités sanitaires nationales restent catégoriques sur le fait que leur stratégie consistant à couper la transmission dès que possible et à mettre en quarantaine tous les cas positifs est le seul moyen d’empêcher une augmentation des cas critiques et des décès. Ils craignent qu’un manque d’immunité naturelle ne frappe les personnes âgées et d’autres groupes vulnérables, submergeant les hôpitaux déjà mis à rude épreuve.

Les détracteurs de la politique sont plus préoccupés par les dommages collatéraux de la bataille acharnée du gouvernement contre des variantes plus transmissibles : Soins médicaux être refusé ou retardé parce que les patients n’avaient pas de test de coronavirus négatif. Traumatisme de santé mentale dû à trop de temps confiné seul à la maison. Un bilan économique qui frappe le plus durement les familles les plus pauvres.

La vague d’indignation en ligne suscitée par l’incendie d’Urumqi a semblé submerger brièvement les censeurs, comme elle l’a fait après la mort de Li Wenliang, le médecin de Wuhan qui a tenté de sonner l’alarme fin 2019 au sujet du coronavirus alors inconnu, mais a été réprimandé par la police.

Beaucoup se sont moqués du gouvernement du Xinjiang pour son incapacité à clarifier son histoire sur la situation locale des coronavirus. Samedi, les responsables d’Urumqi ont déclaré que le coronavirus ne circulait plus dans la population générale, tout en affirmant qu’il y avait 273 bâtiments dans la ville désignés comme étant à haut risque de transmission du virus.

Sous les articles des médias d’État rapportant qu’Urumqi avait «essentiellement atteint zéro covid dans la société», les commentaires les plus courants étaient des questions abasourdies sur la façon dont cela aurait pu se produire si rapidement. Un utilisateur a simplement écrit six points d’interrogation.

Même Hu Xijin, ancien rédacteur en chef du journal officiel Global Times, a déclaré que les déclarations officielles ne suffiraient pas à apaiser la colère du public et que le gouvernement local devrait assouplir les restrictions. Même si la politique covid de la Chine n’était pas responsable de l’incendie, la cause profonde du mécontentement du public était qu’être sous confinement pendant plusieurs mois “est vraiment au-delà de ce que les gens sont capables d’accepter”, a-t-il écrit sur WeChat.

Un habitant d’Urumqi dans une zone à faible risque, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles, a déclaré que les gens pouvaient se déplacer librement dans leur enceinte mais ne pouvaient pas aller travailler, conduire dans les rues ou se déplacer entre les quartiers. “Dans certains quartiers, tout ce que vous pouvez faire est de sortir pendant une heure”, a déclaré la personne, en utilisant un terme chinois pour désigner le moment où les prisonniers sont autorisés à sortir pour faire de l’exercice.