Un incendie meurtrier en Chine alimente le défi contre les politiques Covid de Xi

Les enjeux politiques ont été accentués à Shanghai samedi soir, lorsque ce qui a commencé comme une veillée s’est transformé en une manifestation de rue.

Des dizaines de personnes s’étaient rassemblées sur Urumqi Road, du nom de la ville du Xinjiang, pour pleurer les victimes de l’incendie. Alors que la foule se multipliait par centaines, des chants ont éclaté, des gens appelant à un assouplissement des contrôles de Covid. « Nous voulons la liberté », ont-ils dit. Un petit nombre d’entre eux ont ouvertement dénoncé M. Xi et le Parti communiste.

“Xi Jinping!” un homme dans la foule a crié à plusieurs reprises. “Démissionner!” certains ont chanté en réponse.

“C’est du jamais vu à cette époque”, a déclaré le professeur Pei. «Cela reflète une grande frustration face aux politiques de Covid. Les gens sont juste fatigués.

Pendant la plupart du temps depuis que Covid s’est propagé de Wuhan il y a près de trois ans, de nombreux Chinois ont accepté des contrôles stricts comme prix pour éviter la maladie et la mort généralisées dont les États-Unis et d’autres pays ont souffert. Mais la patience du public s’est érodée cette année alors que d’autres pays se sont de plus en plus adaptés à vivre avec le virus, et la Chine a assoupli certaines restrictions sur les voyages des étrangers dans le pays.

La semaine dernière, les travailleurs d’une vaste usine d’iPhone à Zhengzhou, dans la province du Henan, se sont violemment affrontés avec la police au sujet des mesures de verrouillage et des retards dans le paiement des primes. Plus tôt ce mois-ci, des centaines de migrants enfermés dans le centre manufacturier de Guangzhou ont démoli des barricades et saccagé des vivres. En octobre, un manifestant solitaire a drapé des banderoles sur un pont à Pékin, quelques jours seulement avant le congrès du Parti communiste lorsque M. Xi a remporté son nouveau mandat au pouvoir.