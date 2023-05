Un incendie meurtrier dans une auberge néo-zélandaise est traité comme suspect | Nouvelles du monde

Un incendie meurtrier dans une auberge de jeunesse en Nouvelle-Zélande est considéré comme suspect.

Au moins six personnes ont été tuées lorsque l’incendie s’est déclaré à Loafers Lodge lundi soir, et plusieurs autres sont portées disparues.

Les équipes de pompiers de Wellington ont maintenant remis les lieux à la police et les agents espèrent entrer dans le bâtiment en quelques heures.

Les responsables ont averti que l’enquête sera approfondie, méthodique et pourrait prendre plusieurs jours.

L’inspecteur Dion Bennett a déclaré: « Parallèlement à l’examen des lieux, les agents s’efforceront de localiser et de récupérer ceux qui ont perdu la vie dans l’incendie.

« Nous savons que de nombreuses personnes attendent des nouvelles de leur famille et de leurs amis – y compris les résidents qui ont échappé à l’incendie et attendent avec impatience des nouvelles de leurs colocataires.

« Je tiens à nouveau à rassurer que nous avons un grand nombre d’officiers travaillant sur cette enquête, dans le but de leur fournir les réponses dont ils ont besoin le plus rapidement possible. »