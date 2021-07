Un incendie meurtrier dans le service Covid-19 de l’hôpital irakien fait des morts (VIDÉOS)

Des images de la scène montrent de la fumée noire s’élevant d’un incendie à l’hôpital éducatif Imam Hussein de Nassiriyah lundi soir. Un autre clip prétend montrer des victimes en train d’être transportées hors du bâtiment.

#Développement: Plus de 20 morts et des dizaines de blessés dans l’incendie du service COVID-19 de l’hôpital Imam Hussein du gouvernorat de Dhi Qar #NRTnews#Irakpic.twitter.com/SVvxtGJj2K – Anglais NRT (@NRT_English) 12 juillet 2021

L’incendie s’est déclaré à l’intérieur de la zone d’isolement de l’hôpital pour le traitement de Covid-19, a rapporté l’agence de presse irakienne INA. L’incendie a été maîtrisé, a indiqué le journal, citant la direction de la santé du gouvernorat de Dhi Qar. Les opérations de recherche étaient en cours, suggérant que le nombre de victimes pourrait continuer d’augmenter. Un nombre non divulgué de patients est toujours porté disparu.

L’INA n’a fait aucune référence aux causes possibles de l’incendie. Au moins 82 personnes ont été tuées et plus de 100 ont été blessées en avril, lorsqu’un réservoir d’oxygène a explosé dans un hôpital pour patients Covid-19 à Bagdad. Cet incendie se serait déclaré dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital Ibn Khatib, et de nombreux décès sont dus au fait que des patients ont été retirés de leurs appareils à oxygène pour évacuation ou suffoqués par inhalation de fumée.

