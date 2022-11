Un incendie meurtrier dans la bande de Gaza tue 21 personnes rassemblées pour une fête de famille

Ehab Abu al-Fahem, 30 ans, un électricien qui a effectué des travaux pour la famille dans l’appartement, a vu de petites flammes sortir des fenêtres vers 17h50.

Environ 10 minutes plus tard, un petit camion de pompiers, un véhicule de police et une ambulance sont arrivés sur les lieux, a-t-il déclaré. Le camion de pompiers était équipé d’un tuyau et d’une petite quantité d’eau mais pas d’échelle.

Lorsque les pompiers ont commencé à pulvériser l’eau, elle n’a pas atteint le troisième étage où les flammes s’étaient développées à ce moment-là, et s’est épuisée après cinq minutes, a déclaré M. al-Fahem. Il a dit avoir appelé la défense civile et les a exhortés à envoyer plus d’aide. Environ 10 minutes plus tard, un autre petit camion de pompiers est arrivé, également sans échelle pour permettre aux pompiers d’atteindre le troisième étage, a-t-il déclaré.

Ces deux camions n’avaient pas non plus de bouteilles d’oxygène ni de masques, a-t-il dit, ajoutant qu’un camion avec une échelle n’est arrivé qu’environ une heure plus tard.

“La façon dont ils combattaient l’incendie était mauvaise”, a-t-il déclaré.

Lors d’une conférence de presse devant le bâtiment quelques heures après l’extinction de l’incendie, un responsable de la défense civile a déclaré que les secouristes étaient arrivés sur les lieux quatre ou cinq minutes après avoir reçu l’appel concernant l’incendie.

“Ce n’est pas vrai!” hurlaient deux jeunes hommes dans la foule.

Ils ont été accueillis par le silence des fonctionnaires.

Vendredi, la défense civile et le ministère de l’Intérieur ont défendu leurs délais de réponse et ont déclaré qu’ils ne savaient pas s’il y avait un retard dans la convocation des secours par les habitants.