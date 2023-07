Un incendie matinal détruit un grand hangar et des balles rondes de foin au nord de Dixon – Shaw Local

DIXON – Les pompiers de 15 départements ont combattu vendredi un incendie matinal dans un hangar de stockage au nord de Dixon.

Le chef des pompiers de Dixon Rural, Sid Aurand, a déclaré que le rapport de l’incendie avait été reçu à 6 h 39.

Des machines agricoles et environ 120 balles rondes de foin ont été détruites dans le bâtiment métallique de 60′x80′, situé juste à l’ouest de l’intersection de la route 2 de l’Illinois et de la route Lost Nation. La maison de la ferme, les autres dépendances et le bétail n’ont pas été endommagés par l’incendie, a déclaré Aurand.

« Il n’y a pas eu de blessés », a déclaré Aurand.

Les pompiers sont restés sur place alors que les grosses balles de foin entreposées à l’arrière du bâtiment continuaient de couver.

Des pompiers de plusieurs départements ont été appelés sur les lieux d’un incendie de hangar à l’intersection de la route 2 de l’Illinois et de Lost Nation Road, au nord de Dixon vendredi matin. Des machines agricoles et 120 à 150 balles rondes de foin ont été détruites dans l’incendie qui a été signalé à 6 h 39. Aucun résident ni bétail n’a été blessé. (Earleen Hinton/Shaw Media)

