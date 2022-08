Un incendie massif se propage au dépôt pétrolier de Cuba

Les résidents ont été avertis de rester à l’intérieur car la fumée de l’enfer mortel contiendrait des vapeurs toxiques

Un grand incendie dans une installation pétrolière cubaine s’est propagé à d’autres navires de stockage, avec quatre réservoirs de carburant maintenant perdus alors que les pompiers de plusieurs pays continuent de lutter contre l’incendie, qui a jusqu’à présent tué au moins une personne et fait plus de 100 blessés.

Initialement déclenché par un coup de foudre vendredi dernier, l’incendie de l’installation pétrolière de Matanzas a continué de se propager au cours du week-end, enflammant samedi un réservoir de stockage de carburant et provoquant de puissantes explosions. L’incendie faisait toujours rage lundi, et malgré les efforts pour refroidir les réservoirs de carburant restants, deux autres ont été compromis dans la soirée, Alexander Avalos des pompiers de Cuba déclarant que l’incendie avait “pris dans une plus grande ampleur.”

Le gouverneur de Matanzas, Mario Sabines, a déclaré que les flammes ressemblaient à une “Torche olympique” voyageant d’un réservoir à l’autre, transformant chacun en un “chaudron,” et a noté qu’une colonne de fumée noire épaisse s’échappant de l’installation rendait la situation plus “compliqué.”

Les autorités locales ont averti les habitants des environs de porter des masques à l’extérieur ou de rester à la maison, car la fumée contiendrait du dioxyde de soufre, de l’oxyde d’azote, du monoxyde de carbone et d’autres produits chimiques nocifs.

Lire la suite La foudre déclenche un brasier pétrolier

Quatre des huit réservoirs de stockage de l’installation sont désormais hors service et, grâce à l’incendie, la compagnie d’électricité gérée par le gouvernement cubain a déclaré qu’elle avait été forcée de fermer une importante usine desservant la région ouest de l’île lundi après-midi.

Au moins une personne a été tuée par l’incendie, tandis que 14 autres sont toujours portées disparues et 125 ont été blessées, la plupart par brûlures et inhalation de fumée, selon l’Associated Press. Quelque 24 personnes ont été hospitalisées, dont cinq sont toujours dans un état critique.

Alors que certains pompiers sont toujours portés disparus, des responsables locaux, ainsi que le président cubain Miguel Diaz-Canel, ont déclaré que les températures torrides à l’installation pétrolière rendaient les efforts de sauvetage impossibles.

L’incendie a provoqué l’évacuation de près de 5 000 habitants, alors que les premiers intervenants continuent de maîtriser la situation.

Répondre à un appel sur “pays amis” par le président Diaz-Cane, les gouvernements du Mexique et du Venezuela ont déployé des équipes de pompiers pour aider les autorités cubaines, équipées de canons à eau, d’avions et d’hélicoptères. L’armée cubaine a également participé à l’effort.

La base de superpétroliers de Matanzas est le plus grand port de Cuba pour les importations de pétrole brut et d’autres carburants, et est utilisée comme plaque tournante du carburant pour plusieurs centrales thermoélectriques à travers le pays, selon l’AP. Bien que les responsables n’aient pas encore fourni d’estimation des dommages causés par l’incendie, l’impact économique s’étendra probablement au-delà de Matanzas étant donné son importance pour le système électrique de Cuba.

LIRE LA SUITE: Une explosion massive détruit un hôtel à Cuba