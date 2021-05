Un incendie massif se déclare dans une raffinerie de pétrole à Haïfa, en Israël (VIDEO)

L’incendie s’est déclaré vendredi soir dans les raffineries de pétrole de Bazan dans la ville portuaire de Haïfa, au nord d’Israël. Des images circulant en ligne montrent des flammes et un grand panache de fumée provenant de l’installation.

L’équipe d’urgence des raffineries a lutté contre l’incendie et ils ont été rejoints par les services d’incendie et de secours israéliens, qui ont rapidement éteint le feu. Les dommages subis par l’installation n’étaient pas immédiatement clairs, mais ses opérations ont été interrompues et son approvisionnement en carburant a été interrompu, ont rapporté les médias locaux.

Selon le ministère de la protection de l’environnement du comté, l’incendie a été causé par un «Tuyau endommagé» dans le système de reformage catalytique continu. Les rapports des médias locaux, cependant, ont suggéré que le feu s’était déclaré après la rupture d’une soupape de commande dans l’installation.

L’incendie s’est produit quelques jours à peine après qu’un comité exécutif, mis en place par le gouvernement israélien, ait recommandé le démantèlement des usines pétrochimiques de Bazan à Haïfa. «Dès que possible, et pas plus d’une décennie.» Haïfa, un important centre industriel, reste l’une des villes les plus polluées d’Israël et ses installations pétrochimiques seraient les principaux coupables.

