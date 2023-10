Un incendie massif ravage les locaux de la police dans le nord-est de l’Égypte, faisant des dizaines de blessés

Un énorme incendie s’est déclaré tôt lundi dans un poste de police du nord-est de l’Égypte, blessant au moins 38 personnes avant que les pompiers ne parviennent à éteindre l’incendie plusieurs heures plus tard, ont indiqué les autorités.

La cause de l’incendie, qui a ravagé le quartier général de la police à plusieurs étages dans la province d’Ismailia, sur le canal de Suez, n’était pas immédiatement claire.

Le ministre de l’Intérieur Mahmoud Tawfiq, dont le ministère supervise les forces de police, s’est précipité sur les lieux, dans la ville d’Ismaïlia, à environ 125 km au nord-est du Caire. Il a indiqué qu’une commission avait été mise en place pour enquêter sur l’incendie.

Hossam Abdel-Ghaffar, porte-parole du ministère de la Santé, a déclaré dans un communiqué que 12 des blessés ont été soignés sur place, tandis que 26 autres ont été transportés à l’hôpital. Tous sauf deux souffraient de difficultés respiratoires ; sept des blessés ont été soignés et libérés, a-t-il déclaré.

On ne savait pas exactement combien de policiers se trouvaient dans le bâtiment à ce moment-là. Les médias locaux ont rapporté que le bâtiment de la police avait été gravement endommagé par l’incendie.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des flammes et de la fumée noire s’échappant du bâtiment. L’agence de presse officielle MENA a déclaré que les pompiers avaient réussi à éteindre l’incendie après plusieurs heures.

Les normes de sécurité et les réglementations en matière d’incendie sont mal appliquées en Égypte et sont responsables de nombreux décès. En août 2022, un incendie dans une église copte orthodoxe bondée pendant les offices du matin au Caire a tué 41 fidèles dans ce qui a été l’un des incendies les plus meurtriers de ces dernières années en Égypte.

L’année dernière, il y a eu plus de 49 300 incendies en Égypte, faisant 203 morts et 855 blessés, selon l’agence officielle des statistiques du pays.