Un incendie majeur frappe un temple bouddhiste en Australie (VIDEO) — RT World News

Des dizaines de pompiers ont été déployés sur le lieu de culte populaire de Melbourne

Un temple bouddhiste à Melbourne, en Australie, a été complètement englouti par un incendie majeur dimanche soir qui, selon des témoins oculaires, s’est transformé en un véritable “enfer.”

Quelque trois douzaines de camions de pompiers et environ 150 pompiers ont été déployés sur les lieux pour contenir l’incendie, selon le Daily Mail. ABC News en Australie a estimé le nombre de pompiers à 80.

Des photos et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent le complexe du temple en feu, avec des flammes massives s’élevant au-dessus de son toit et une épaisse colonne de fumée noire s’élevant dans le ciel du soir au-dessus de la zone. Selon plusieurs médias, de la fumée provenant du bâtiment de deux étages a été vue jusqu’à 15 km.

Le temple est situé dans la banlieue sud-est de Melbourne, à Springvale, et était un point de repère populaire et un lieu de culte pour des milliers de bouddhistes locaux. Les résidents locaux ont été invités à rester à l’intérieur et à fermer toutes les portes et fenêtres. On a également demandé aux gens de garder les routes dégagées pour les véhicules d’urgence et d’éviter le site de l’incendie.

Les pompiers ont été appelés au temple vers 20h00 heure locale, selon le service Victoria Fire Rescue. Il leur a fallu environ trois heures pour maîtriser l’incendie, selon ABC News.

“Toute la rue était juste couverte de tous les services d’urgence”, un résident local, Cody Cardoso, a déclaré au média. “Quand j’ai vu le temple, il était complètement englouti par les flammes, en gros un enfer.”

Bien que les services d’urgence aient qualifié l’incendie de “sous contrôle,” les habitants ont toujours été invités à surveiller de près la situation et à garder leurs portes et fenêtres fermées.