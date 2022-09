La préfecture de la région de la Gironde a déclaré que le feu de forêt avait brûlé plus de 37 kilomètres carrés (14 miles carrés) depuis lundi, entraînant l’évacuation de 1 840 personnes.

Plus de 1 000 pompiers, six avions Canadair, trois avions Dash et deux hélicoptères ont combattu les flammes.