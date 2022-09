PARIS (AP) – Un incendie de forêt majeur qui a ravagé les forêts du sud-ouest de la France a cessé de se propager jeudi, selon les autorités locales.

La préfecture de la région de la Gironde a déclaré que le feu de forêt avait brûlé plus de 37 kilomètres carrés (14 miles carrés) depuis lundi, entraînant l’évacuation de 1 840 personnes.

Plus de 1 000 pompiers, six avions Canadair, trois avions Dash et deux hélicoptères ont combattu les flammes.

Une série de vagues de chaleur a aggravé une sécheresse critique qui a frappé une grande partie de l’Europe cet été, créant des conditions de feu de forêt optimales.

Plus de 646 kilomètres carrés (249 miles carrés) de forêt ont brûlé jusqu’à présent cette année en France, plus que toute autre année au cours de la dernière décennie, selon le Système européen d’information sur les incendies de forêt.

La région touristique de la Gironde a été touchée en juillet et août par des incendies de forêt géants qui ont forcé l’évacuation de dizaines de milliers d’habitants et de vacanciers.

The Associated Press