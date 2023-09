Un incendie localisé surprend les victimes des incendies de forêt de North Shuswap dans une maison de location

Ce n’était pas le Welcome Wagon qui frappait à la porte d’Alycia Butler.

Pas à 1 heure du matin

Butler – qui, avec son partenaire Dave et leur fils Hemingway, ont perdu leur maison de North Shuswap dans l’incendie de forêt de Bush Creek East quelques semaines plus tôt – a été alertée d’un incendie localisé près de leur maison de location à Scotch Creek aux premières heures de jeudi. , 14 septembre. Elle et sa famille avaient emménagé dans la maison moins d’une semaine plus tôt.

« Kristy Pollock est mon amie, qui a également perdu sa maison à Celista, et elle est venue frapper à ma porte à 1 heure du matin », a déclaré Butler. « Sa fille a laissé son chat dehors et a remarqué le feu à flanc de colline. Ils louent également une maison à Scotch Creek.

L’incendie s’est produit sur la pente du chemin Squilax-Anglemont, à Butters Road, juste au-dessus de l’ancien pub Scotch Creek, et très près de l’endroit où une nouvelle maison est en construction. Un incendie s’est déclaré sur place mercredi matin, les habitants ayant aidé à l’éteindre.

On pense qu’un souffle de vent tard mercredi/début jeudi a provoqué une nouvelle reprise de l’incendie.

Pollock et Butler ont tous deux appelé le 911, ainsi que les pompiers locaux de Scotch Creek, Corey Cyr et Dave Van Oirschot. Les deux hommes étaient restés sur place en août pour lutter contre l’incendie de forêt.

« Ils étaient les deux premiers sur les lieux, et c’est environ 40 minutes plus tard que trois camions de pompiers sont arrivés », a déclaré Butler. « Ensuite, nous avons commencé à appeler des amis dont nous savons qu’ils sont restés sur place. »

L’incendie a de nouveau été éteint, à l’exception d’un peu de fumée couvante que Butler a pu voir vers l’heure du déjeuner jeudi.

« Les pompiers étaient si proches de chez nous que nous pouvions les entendre parler, c’est dire à quel point c’était proche », a déclaré Butler. « Ils avaient des phares de camions et des projecteurs pour les aider à 3 heures du matin »

Butler et sa famille n’avaient pas déballé leurs sacs d’urgence depuis leur évacuation de leur maison de Disdero Road le 18 août, et ne prévoient pas de les déballer avant un certain temps.

«Cela (les incendies localisés) va durer un certain temps», a-t-elle déclaré. « Cela va être quelques nuits difficiles. Des hélicoptères survolaient la zone mercredi. Il y a eu un incendie à côté de l’endroit où se trouvait autrefois ma maison.

« Vous commencez à vous demander si nous pouvons simplement faire une pause. »

