Un « incendie important » éclate dans un chantier naval britannique (PHOTOS, VIDEO) — RT World News

Deux personnes ont été hospitalisées mais les autorités affirment qu’il n’y a « aucun risque nucléaire »

UN « incendie important » Une explosion s’est produite dans un chantier naval de sous-marins nucléaires dans le nord-ouest de l’Angleterre, blessant deux personnes, ont indiqué les autorités locales, soulignant qu’il n’y avait aucun risque de catastrophe nucléaire.

La police a déclaré que l’incident s’était produit mercredi vers 00h30 dans les installations de construction navale de l’entrepreneur de défense BAE Systems à Barrow-in-Furness. Deux personnes auraient été transportées à l’hôpital après avoir été victimes de ce qui semble être une inhalation de fumée.

« Il n’y a pas de risque nucléaire. Il est toutefois conseillé aux personnes vivant à proximité de rester à l’intérieur pendant que les services d’urgence interviennent sur l’incident et gardent les portes et les fenêtres fermées. » a indiqué la police, notant que les personnes se trouvant dans la zone touchée par l’incendie ont été évacuées et retrouvées.

Des photos et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent ce qui semble être un panache de fumée s’élevant de l’intérieur de la construction navale.

🚨🇫🇷SOUS-USINE NUCLÉAIRE EN INCENDIE – RISQUE D’EXPLOSION ?!Un chantier naval de sous-marins nucléaires à Barrow-in-Furness, au Royaume-Uni, est toujours en feu et les services d’urgence se battent pour maîtriser l’incendie. L’incendie aurait pris naissance dans le Devonshire Dock Hall, l’installation… pic.twitter.com/HoEH7FWd6s – Mario Nawfal (@MarioNawfal) 30 octobre 2024

Le Royaume-Uni renforce actuellement sa flotte de sous-marins nucléaires et prévoit de mettre en service quatre nouveaux sous-marins lance-missiles de classe Dreadnought dans les années 2030. Ce type de navire devrait remplacer la classe Vanguard et, comme son prédécesseur, embarquera des missiles pouvant être armés d’une tête nucléaire.

En outre, en septembre, le Royaume-Uni a promis 4 milliards de livres sterling (5,2 milliards de dollars) pour développer les sous-marins à propulsion nucléaire SSN-AUKUS, dont la construction aura lieu à Barrow-in-Furness.