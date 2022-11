Un incendie fait 15 morts dans un bar de la ville russe de Kostroma

Policiers et enquêteurs travaillant dans un bar de Kostroma détruit par un incendie, tuant au moins 15 personnes.

Un incendie a tué samedi au moins 15 personnes dans un bar de la ville russe de Kostroma, ont rapporté les agences de presse russes.

L’incendie de nuit dans le bar populaire aurait pu être déclenché après qu’un homme ivre ait tiré avec un « pistolet lance-fusées » sur la piste de danse, a rapporté l’agence de presse TASS.

La télévision d’Etat a montré des images du bar – baptisé “Poligon” et installé dans un centre logistique de plain-pied – englouti par les flammes.

Les autorités ont déclaré que l’incendie s’était déclaré vers 02h00 heure locale et avait été éteint vers 07h30.

Le gouverneur Sergei Sitnikov a déclaré plus tôt que 13 personnes avaient été tuées, mais les services d’urgence ont ensuite déclaré que les restes de deux autres personnes avaient été retrouvés.

“Deux autres corps ont été retrouvés. Cela signifie que le nombre de victimes est désormais de 15”, a déclaré l’agence de presse TASS citant des sources policières.

Environ 250 personnes ont été évacuées du bâtiment lorsqu’il a pris feu dans la ville à environ 300 kilomètres au nord-est de Moscou, ont indiqué les autorités plus tôt.

L’agence de presse TASS, citant des sources des services d’urgence, a déclaré qu’un homme ivre avec un “fusée éclairante” était susceptible d’avoir provoqué l’incendie.

La source a déclaré à l’agence :

Il passait du temps au bar avec une femme, lui commanda des fleurs, un pistolet lance-fusées à la main. Puis il est allé sur la piste de danse et l’a viré.

Les services d’urgence locaux ont indiqué que l’incendie s’était propagé sur 3 500 mètres carrés.

Sur son site Internet, Poligon indique qu’il s’agit d’un “lieu de loisirs et de divertissement” nocturne et nocturne.

Le jour, c’est une “stolovaya” russe typique – un restaurant décontracté servant une cuisine traditionnelle.

Il dit qu’il est hébergé dans un “centre de distribution” et qu’il est populaire auprès de la police de la circulation.

La télévision d’État a montré des images de dizaines de secouristes combattant un énorme incendie qui avait englouti le bâtiment d’un étage.

L’enseigne “Poligon” était visible au milieu des flammes qui faisaient rage sur son toit.

Un pompier a déclaré à la télévision d’État régionale qu’il avait fallu 50 personnes pour éteindre l’incendie et qu’ils avaient utilisé 20 camions de pompiers.

Il a déclaré que l’incendie était particulièrement difficile à éteindre en raison du risque d’effondrement du bâtiment.

Kostroma, une ville sur la Volga d’environ 230 000 habitants, est l’une des plus anciennes villes de Russie et est célèbre pour son architecture médiévale et ses monastères.