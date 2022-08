Un incendie et une explosion détruisent le bâtiment d’une usine de transformation du poisson à Murray Harbour, à l’Île-du-Prince-Édouard

Une quarantaine de pompiers de plusieurs départements de l’Île-du-Prince-Édouard se sont précipités à Murray Harbour vendredi après-midi pour combattre un incendie à la coopérative de pêcheurs de Machon’s Point.

Le chef adjoint du service d’incendie de Murray Harbour, Alan Glover, a déclaré à CBC News que l’explosion avait été causée par des réservoirs de propane dans l’atelier de mécanique et l’usine de fabrication de glace.

Personne n’a été blessé, a déclaré Glover.

Il a déclaré que le département avait reçu un appel concernant l’incendie à 15 h 30 AT et avait appelé à l’aide les services d’incendie de Belfast, Montague et Murray River.

Le bâtiment était complètement englouti à leur arrivée, a déclaré Glover. Puis les flammes ont atteint certaines bonbonnes de propane entreposées à l’intérieur.

Une partie de l’usine de transformation du poisson a pris feu vendredi après-midi. (Rebecca Pineau)

“Il y a eu une explosion que nous avons entendue depuis le camping. Il était environ 15h50”, a déclaré Rebecca Pineau, qui séjourne au camping Ocean Acres à proximité.

Les habitants de la région disent qu’ils pouvaient voir de la fumée à des kilomètres.

L’électricité était coupée dans les communautés voisines pendant que les équipes combattaient l’incendie. Maritime Electric signalait 1 356 foyers sans électricité à 17 h 10, mais peu de temps après, le nombre a été réduit à 15.

Le député de la région, Lawrence MacAulay, a tweeté sa sympathie pour les travailleurs de l’usine ainsi que pour les bateaux de pêche qui y débarquent leurs prises.

Nouvelles dévastatrices de Machon’s Point. Heureusement qu’il n’y a pas eu de blessés. Je pense à tous les employés et pêcheurs touchés.https://t.co/Wb3n1BE00j —@L_MacAulay

À 18 heures, les pompiers continuaient d’arroser les ruines et d’utiliser de l’équipement lourd pour abattre ce qui restait du bâtiment.

L’entreprise a été créée en 1987. En haute saison, 45 personnes travaillent dans l’établissement.