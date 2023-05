Un incendie envoie de la fumée noire dans l’air près du centre-ville de Kelowna

Les pompiers étaient sur place dans une propriété près de l’avenue Harvey et de la rue Richter dans l’après-midi du 29 mai pour combattre un incendie dans la cour.

Un journaliste de Capital News sur place a déclaré qu’une bouche d’incendie sur l’avenue Saucier devait être utilisée pour combattre les flammes, qui semblaient provenir d’une clôture et d’un hangar en bois ou à proximité, se propageant aux arbres voisins vers 14 h 30.

Des équipes d’urgence travaillent à éteindre un incendie dans la cour d’une propriété de Richter et Harvey à Kelowna @KelownaCapNews pic.twitter.com/YbNy6919no – Bretagne Webster (@thebrittwebster) 29 mai 2023

De la fumée noire était visible dans tout le secteur.

Le feu était éteint et couvait à 15 heures. Saucier est resté fermé à la circulation à l’époque.

Un enquêteur a été appelé sur les lieux pour tenter d’en déterminer la cause. Plus à venir.

