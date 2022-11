Un incendie engloutit un tracteur et provoque un feu de broussailles près de Harvard – Shaw Local

Un tracteur englouti par les flammes a provoqué un important feu de broussailles au sud-ouest de Harvard jeudi soir, a déclaré un porte-parole.

Le district de protection contre les incendies de Harvard a été dépêché jeudi à 21h13 dans la région de Bunker Hill Road et Island Road pour un rapport faisant état d’une machinerie agricole en feu dans un champ, a déclaré le porte-parole du district, Alex Vucha.

Les pompiers ont trouvé un gros tracteur en feu à environ 500 mètres de la route dans un champ agricole, a déclaré Vucha. En raison de l’emplacement et de l’accès limité au véhicule, plusieurs camions-brosse à incendie supplémentaires ont été demandés.

Tout en combattant l’incendie du véhicule, les pompiers ont également travaillé pour éteindre un grand feu de broussailles, qui s’était propagé dans la partie nord du terrain. Le feu de brousse était limité à moins de 2 acres, a déclaré Vucha.

Tout le feu a été éteint en 45 minutes.

Le fermier était en train de labourer le champ lorsque l’incendie s’est déclaré et n’a pas été blessé, a déclaré Vucha. Le tracteur, un Case IH Steiger 550 Quadtrac, a été détruit dans l’incendie et le coût des dommages est estimé à plus de 300 000 $.

La cause de l’incendie était indéterminée vendredi matin.