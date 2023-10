Un incendie enfumé dimanche matin endommage des camions dans une entreprise GR

GRAND RAPIDS, Michigan — Un incendie enfumé dans un parking a endommagé cinq semi-remorques dans une entreprise du centre-ville dimanche matin.

Peu avant 5 heures du matin dimanche, le service d’incendie de Grand Rapids a répondu à un rapport faisant état d’incendies de semi-remorques chez Van Eerden Foodservice, situé au 650 Ionia Ave. SW. Arrivés sur place, les pompiers ont limité les dégâts à cinq camions et ont évité des dégâts à environ 25 autres semis stationnés à proximité.

L’avenue Ionia a été fermée à la circulation entre la rue Martin Luther King Jr. et la rue Buckley pendant que les pompiers combattaient l’incendie, en raison de la combustion des toxines provenant de l’huile et du carburant des camions, selon les pompiers de GR.

Le propriétaire de l’entreprise, Chad Van Eerden, a fait la déclaration suivante à FOX 17 :

« Tôt ce matin, un incendie s’est déclaré dans notre stationnement au 650 Ionia. Aucun employé n’était présent à ce moment-là et il n’y a eu aucun blessé. Nous sommes reconnaissants de la réponse rapide du service d’incendie de Grand Rapids. Leur équipe a maîtrisé l’incendie à l’intérieur. minutes et des dommages limités à quelques tracteurs. Les efforts de nettoyage habituels sont en cours ce matin et nous ne prévoyons aucune perturbation de nos opérations.

La cause de l’incendie est inconnue et fait toujours l’objet d’une enquête de la part du service d’incendie de Grand Rapids, qui est resté sur les lieux pendant plusieurs heures pour lutter contre les points chauds.