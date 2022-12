Un incendie endommage lourdement une remorque au parc de camping-cars du nord de Kelowna

Les équipes des services d’incendie de Kelowna et de Lake Country ont été appelées juste après minuit

Une caravane à sellette a pris feu ce matin dans le nord de Kelowna.

Les équipes des services d’incendie de Kelowna et de Lake Country ont été appelées au Holiday RV Park au 415 Commonwealth Road vers 12 h 10.

Personne n’était à la maison à ce moment-là et personne n’a été blessé, selon un communiqué de presse du service d’incendie de Kelowna.

La remorque a été fortement endommagée dans l’incendie.

