Un incendie endommage des maisons dans le sud de la Grèce ; plus de flammes actives

ATHÈNES, Grèce (AP) – Un incendie majeur s’est déclaré dans le sud de la Grèce, brûlant des maisons dans des villages non loin du célèbre site archéologique de l’ancienne Olympie et provoquant l’évacuation de six villages.

L’incendie s’est déclaré dimanche après-midi près des villages de Krestena et Skillountia, situés au sud et au sud-est de l’ancienne Olympie. Les autorités ont envoyé un message aux habitants de ce village et de quatre autres villages pour qu’ils évacuent rapidement.

Le porte-parole des pompiers, Yannis Artopoios, a déclaré que 125 pompiers et 43 camions de pompiers opéraient dans la région, ainsi que quatre avions et quatre hélicoptères, mais l’avion ne peut pas fonctionner la nuit. Sur une note positive, les vents dominants du nord-ouest poussaient le feu vers le sud-est, en haut d’une montagne et loin de l’ancienne Olympie, ont indiqué les autorités.

Au moins six incendies plus importants ont brûlé dimanche à travers le pays, selon les pompiers, dont trois pendant plusieurs jours. Artopois a déclaré que 141 incendies de forêt avaient commencé en Grèce au cours des trois derniers jours.

L’incendie sur l’île grecque de Lesbos, qui a nécessité l’évacuation de plus de 450 touristes et habitants samedi, est lentement maîtrisé, avec seulement des flammes éparses dimanche en fin d’après-midi, ont indiqué les autorités locales.

Mais deux incendies menacent toujours les réserves naturelles grecques, l’un dans la région nord-est de la Thrace, près de la frontière turque, et l’autre dans la région de la Macédoine occidentale.

Trois autres incendies se sont déclarés dimanche, un en Macédoine occidentale, un autre en Grèce centrale et le troisième sur l’île de Crète.

Dans la forêt de Dadia, qui abrite un certain nombre d’espèces d’oiseaux rares, les pompiers et les travailleurs humanitaires ont secouru les animaux blessés et les ont soignés. Tard dimanche, l’incendie s’est de nouveau étendu, forçant les habitants du village de Dadia à évacuer pour la deuxième fois en trois jours.

Des conditions chaudes et sèches, ainsi que des rafales de vent, ont prévalu pendant des semaines en Grèce. Une vague de chaleur qui est arrivée samedi a poussé la température au-delà de 41 degrés Celsius (105,8 degrés Fahrenheit) à certains endroits. La chaleur devrait persister plusieurs jours.

Demetris Nellas, Associated Press