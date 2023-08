Un incendie éclate dans le camp d’Al-Hol, dans le nord-est de la Syrie, qui abrite des individus liés à l’Etat islamique

Un incendie s’est déclaré mercredi dans un camp tentaculaire du nord-est de la Syrie abritant des dizaines de milliers de personnes, principalement des femmes et des enfants liés au groupe Etat islamique, causant des dégâts matériels mais aucune victime, a déclaré le directeur du camp.

Le camp d’Al-Hol abrite environ 51 000 personnes, dont la grande majorité sont des femmes et des enfants, y compris les épouses, les veuves et d’autres membres de la famille des militants de l’EI. La plupart sont des Syriens et des Irakiens. Mais il y a aussi environ 8 000 femmes et enfants de 60 autres nationalités qui vivent dans une partie du camp connue sous le nom d’Annexe. Ils sont généralement considérés comme les plus fervents partisans de l’EI parmi les résidents du camp.

Le directeur du camp, Jihan Hanan, a déclaré à l’Associated Press que l’incendie s’est déclaré dans l’annexe, incendiant 10 tentes et atteignant un centre pour une organisation qui s’occupe d’enfants. Elle a ajouté qu’un conteneur utilisé par le centre avait également brûlé.

LE LIBAN MARQUE LE 3ÈME ANNIVERSAIRE DE L’EXPLOSION DE BEYROUTH AVEC DES DIFFÉRENDS CONTINUS SUR LE NOMBRE DE MORTS

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Hanan a déclaré que la cause de l’incendie qui s’est déclaré mercredi en début d’après-midi était encore inconnue. Elle a ajouté que la police locale kurde connue sous le nom d’Asayesh avait fait venir des camions-citernes de l’extérieur du camp pour éteindre l’incendie.

La population du camp est en baisse par rapport à son apogée de 73 000 personnes, principalement à cause des Syriens et des Irakiens qui ont été autorisés à rentrer chez eux. Mais d’autres pays ont largement hésité à reprendre leurs ressortissants, qui ont voyagé pour rejoindre l’EI après que le groupe radical s’est emparé de grandes parties de l’Irak et de la Syrie en 2014.

Malgré la défaite du groupe extrémiste en Irak en 2017 et en Syrie en 2019, les cellules dormantes de l’EI continuent de mener des attaques meurtrières dans les deux pays. Au cours des dernières années, des crimes macabres ont été commis à l’intérieur d’al-Hol.