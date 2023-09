Un incendie détruit une maison sur Bastion Mountain à Shuswap

Un incendie de structure sur Bastion Mountain a été maîtrisé par les équipes de pompiers locales, bien que l’incendie ait été noté sur le tableau de bord BC Wildfire.

L’incendie s’est déclaré lundi matin (18 septembre) à environ 2 km en amont de Forest Service Road.

La maison était entièrement en flammes lorsque les pompiers de Tappen Sunnybrae sont arrivés sur les lieux. Les équipes ont réussi à contenir l’incendie, mais la maison est une perte totale.

Le chef des pompiers Marc Zaichkowsky a déclaré que les flammes ne se sont pas propagées à la forêt environnante et que les équipes restent sur place pour s’occuper des points chauds.

BC Wildfire n’a pas été directement impliqué, malgré l’incendie noté sur le tableau de bord.

