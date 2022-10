Un incendie détruit un refuge pour réfugiés ukrainiens en Allemagne, potentiellement un incendie criminel

Un incendie qui a détruit un abri pour réfugiés ukrainiens sur la côte allemande de la Baltique aurait pu être un incendie criminel, a suggéré jeudi le plus haut responsable de la sécurité du pays, avertissant que toute forme de violence envers les personnes fuyant la guerre ne serait pas tolérée.

Les 14 résidents et trois employés qui vivaient dans l’abri ont été sauvés des flammes lorsque l’ancien hôtel du nord-est de l’État de Mecklembourg-Poméranie a brûlé mercredi soir, a annoncé la police locale. Personne n’a été blessé et les réfugiés ont été emmenés dans d’autres abris, selon les autorités. Parmi les réfugiés qui ont dû être évacués se trouvaient deux enfants, deux adolescents et une femme âgée.

“C’est une terrible nouvelle. Les personnes qui ont trouvé refuge chez nous pendant la guerre du (président russe Vladimir) Poutine ont dû être sauvées des flammes”, a déclaré la ministre allemande de l’Intérieur, Nancy Faeser.

“Si l’incendie criminel est confirmé, il s’agit d’un crime inhumain qui sera poursuivi avec toute la sévérité”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle se rendrait sur les lieux de l’incendie plus tard jeudi.

L’unité de police qui enquête sur les infractions à motivation politique dans la ville voisine de Rostock a repris l’enquête sur l’incendie dans la ville de Gross Stroemkendorf de la police locale, qui avait commencé à rechercher l’incendie criminel comme cause, a rapporté l’agence de presse allemande dpa.

Alors que la cause de l’incendie faisait toujours l’objet d’une enquête, il semble qu’il ait commencé sur l’un des murs extérieurs du bâtiment, a rapporté dpa.

La gouverneure de l’État, Manuela Schwesig, a également exprimé son choc.

“Une chose doit être claire pour tout le monde : les personnes fuyant la guerre ont besoin de notre protection et de notre soutien. Nous ne tolérons pas l’incitation et la violence”, a déclaré Schwesig.

Lundi, la police a reçu un rapport faisant état de graffitis représentant une croix gammée nazie dans la zone d’entrée du refuge. On ne sait pas encore si le graffiti était lié à l’incendie, a indiqué la police.

Un habitant du refuge a déclaré à la chaîne d’information allemande n-tv que l’incendie était “très effrayant”.

“Nous étions ici en sécurité et protégés, et soudain nous devons à nouveau quitter notre maison, craignant à nouveau pour notre sécurité”, a déclaré le réfugié.

Plus d’un million de réfugiés ukrainiens, pour la plupart des femmes et des enfants, se sont rendus en Allemagne en quête de protection depuis que la Russie a envahi leur pays il y a près de huit mois.

Les réfugiés ont d’abord été accueillis chaleureusement et de nombreuses familles allemandes ont ouvert leurs maisons pour les abriter. Cependant, une minorité vocale a exprimé son hostilité envers eux et envers les autres étrangers arrivant dans le pays.